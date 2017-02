Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Platforma dla Rodziny Katalonia-ONU zrzesza organizacje prorodzinne, społeczne, edukacyjne i opiekuńcze, działające na rzecz rodzin, promujące i broniące wartości rodzinnych. Nagrody "Walczący o Rodzinę" przyznawane są w Barcelonie. Rafalska otrzymała nagrodę w kategorii międzynarodowej, za wdrożenie w Polsce programu "Rodzina 500 plus". Jury uznało, że inicjatywa jest szczególnie cenna w Europie, która mierzy się z poważną zapaścią demograficzną.

"Odbieram tę nagrodę jako nagrodę zespołową, która należy się całemu rządowi za wdrożenie programu 500 plus i zagwarantowanie finasowania tego programu, ale też nagrodę dla całego Prawa i Sprawiedliwości, bo z tym programem szliśmy do wyborów" - powiedziała Rafalska.

"Tym programem walczyliśmy o rodzinę, walczyliśmy, żeby rodziny zmieniły model z 2+1 na 2+2 i to po malutku się staje. Walczyliśmy o poprawę sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych i mówiliśmy, że państwo w działaniach wychowawczych i w utrzymaniu dzieci chce polskie rodziny wspierać, realizując zasadę subsydialności państwa" - dodała.

Przypomniała, że nie to pierwsza międzynarodowa nagroda za program 500 plus. "Wcześniej otrzymaliśmy nagrodę od Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. To pokazuje, że nasz program budzi zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Na prawie każdym moim międzynarodowym spotkaniu pada pytanie o ten program ze strony zagranicznych gości, o to, jak udało się go w miarę sprawnie wdrożyć w tak krótkim czasie, jak szybko są realizowane jego cele" - powiedziała minister.

Wskazała, że jest to wysiłek finansowy całego rządu. "W pierwszym roku, w budżecie, który został przygotowany przez naszych poprzedników, trzeba było znaleźć zabezpieczenie na ponad 17 mld zł, a w tym roku na ponad 23 mld zł i dało się to pogodzić z innymi wydatkami, również na cele rozwojowe. I to jest bardzo dobrze oceniane" - podkreśliła Rafalska.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Dzięki niemu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko. (PAP)