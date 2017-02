W poniedziałek późnym wieczorem Łukasz Łazarewicz wystosował oświadczenie, w którym poinformował, że złożył radzie nadzorczej swoją rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Totalizatora Sportowego. Kierował spółką przez 10 miesięcy i jak podkreślił, "było to dla niego zaszczytem".

"Pan prezes Łukasz Łazarewicz złożył rezygnację. Jest to autonomiczna decyzją, którą może podjąć każdy z członków organu zarządzającego spółki prawa handlowego. W tej sytuacji, która jest, pan prezes uznał, że chciałby podjąć inne zadania zawodowe i zakończył swoją misję. Rada nadzorcza przyjęła rezygnację" - powiedział PAP Kwiecień.

Jak dodał, pełnienie obowiązków prezesa powierzono Radosławowi Śmigulskiemu, który jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż, produkt i marketing. "Będzie on pełnił tę funkcję na czas, jaki jest potrzebny do dokonania wyboru nowego prezesa zarządu. Jutro zostanie opublikowane ogłoszenie o otwarciu postępowania konkursowego na stanowisko prezesa zarządu. Wymagania wobec kandydata będą adekwatne do potrzeb spółki" - powiedział.

Ogłoszenie o konkursie na prezesa pojawi się w środę na stronie internetowej Totalizatora Sportowego oraz Ministerstwa Finansów, które sprawuje nadzór właścicielski nad spółką.

Łazarewicz w swoim oświadczeniu napisał m.in., że "wykonałem zadania stawiane przede mną przez Właściciela i jestem dumny z osiągnięć Spółki w tym okresie". Przewodniczący RN, pytany o powody rezygnacji z zajmowanego stanowiska przez Łazarewicza w kontekście jego oświadczenia, powiedział, że nie zna oświadczenia Łazarewicza.

"Proszę zwrócić uwagę na pewną konfidencję czasową. W grudniu ubiegłego roku została uchwalona nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która ma wejść w życie w kwietniu. W przyjętym kształcie, nowelizacja zmienia w zasadniczym zakresie przedmiot działalności spółki. Jest ona rozszerzona o dwa potężne działy. Żadne przedsiębiorstwo w Polsce dotychczas nie ma doświadczenia w tym zakresie, także Totalizator. Chodzi o e-casino i gry na automatach o niskich wygranych. To są zupełnie nowe obszary działalności. W związku z powyższym następuje proces rekonstrukcji składu osobowego zarządu pozostający w ścisłym związku z nowymi wyzwaniami, które w tej chwili stoją przed spółką" - podkreślił szef RN Totalizatora.

Łazarewicz w swoim oświadczeniu wymienił, jako najważniejsze swoje osiągnięcia m.in. "najwyższe obroty w historii spółki, które za rok 2016 wyniosą ponad 5,6 mld zł dzięki czemu Skarb Państwa zostanie zasilony kwotą ponad 2 mld zł z tytułu dopłat, podatku od gier i innych podatków; wykonanie planu sprzedaży w 112 proc.; o 12 proc. wyższe niż planowane wpływy z podatku od gier i o 10 proc. wyższą kwotę dopłat; o ponad 28 proc. wyższy niż planowany zysk operacyjny; zaawansowane prace nad nową Strategią Spółki, która mam nadzieję, zostanie ogłoszona w kwietniu 2017 roku; przygotowanie Spółki do wdrożenia projektów związanych z nowelizacją ustawy o grach hazardowych poprzez dokonanie niezbędnych analiz i powołanie zespołów wdrożeniowych".

"To tylko niektóre osiągnięcia Totalizatora Sportowego w okresie od 14 kwietnia 2016 r. do dziś, kiedy pełniłem funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom za bardzo dobre wyniki w roku 2016 i wytężoną pracę nad stałym rozwojem Spółki. Dziękuję również Właścicielowi i Radzie Nadzorczej za wybór mojej kandydatury w konkursie na Prezesa Totalizatora Sportowego oraz za owocną współpracę. (...) Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie. Wszystkie swoje obowiązki wykonywałem z pasją i starannością, dzięki czemu dziś jestem spokojny o dalsze funkcjonowanie Totalizatora Sportowego. Przed Spółką nowe wyzwania i z nieskrywaną ciekawością będę się przyglądał jej przyszłym losom" - napisał Łazarewicz.

Pod koniec grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o grach hazardowych, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów (m.in. dotyczących blokowania dostępu do stron internetowych), które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r. Nowela gruntownie zmienia ustawę z 2009 roku, a zarazem wprowadza silną kontrolę państwa w obszarze gier na automatach. Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa, przyjęta po wybuchu tzw. afery hazardowej jesienią 2009 roku, zakłada m.in. zakaz urządzania wideoloterii i gier na automatach do hazardu poza kasynami. W myśl nowelizacji "grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach". Dokument rozszerza katalog gier, które będą mogły być legalne (umożliwia np. grę w pokera poza kasynami do gry).

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym. (PAP)