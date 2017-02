Na sejmowej komisji zdrowia projekt dot. dostępu do medycznej marihuany

Sejmowa komisja zdrowia rozpatruje we wtorek sprawozdanie podkomisji ws. projektu, który ma zagwarantować chorym dostęp do preparatów z konopi - wytwarzane miałyby być one w aptekach na receptę, surowiec ma być sprowadzany zza granicy.