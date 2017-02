UE: Prokuratura Europejska może objąć tylko kraje chętne do współpracy

Prokuratura Europejska, której powołanie planuje UE, może objąć działaniem tylko część państw członkowskich gotowych do współpracy w tej sferze. We wtorek przewodnicząca UE Malta zapowiedziała, że zostanie to rozważone, jeśli szczyt UE nie przyniesie konsensu.