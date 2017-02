Po godz. 14 kanclerz Niemiec rozpoczęła wizytę w Warszawie od spotkania z premier Beatą Szydło. Szefowa niemieckiego rządu będzie też rozmawiała z prezydentem Andrzejem Dudą. Ma również spotkać się po południu z przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną oraz szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, których partie razem z CDU, partią Angeli Merkel, należą do EPP (Europejskiej Partii Ludowej). Wieczorem jest także zaplanowane spotkanie kanclerz Niemiec z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Będziemy mówić o tych najważniejszych rzeczach: to jest kwestii bezpieczeństwa, wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, współpracy krajów UE i przygotowań szczytu NATO-wskiego 27 maja" - powiedział we wtorek Schetyna na konferencji prasowej.

Rozmowy - dodał - będą także dotyczyć relacji UE-Stany Zjednoczone po wyborze Donalda Trumpa oraz tego, jakie mogą być następstwa tego wyboru i jak ocenia to kanclerz Niemiec.

"Żałuję, że nie funkcjonuje Trójkąt Weimarski, bo to jest miejsce takiego naturalnego kontaktu między Paryżem, Berlinem i Warszawą, żeby wspólnie ustalać, jaki możemy mieć wpływ na politykę europejską. Tego nie ma, ale mam nadzieję, że te bilateralne relacje będą lepsze po tej wizycie, nie tylko dzięki rozmowie z przedstawicielami partii opozycyjnych" - mówił Schetyna.

Wśród tematów, "o których można mówić" z Merkel szef PO wymienił także kwestię gazociągu Nord Stream, polskiej mniejszości i jej praw w Niemczech. Podkreślił, że ważnym przedmiotem rozmów będzie także spojrzenie kanclerz Niemiec na nadchodzące wybory we Francji, w Holandii i w Niemczech oraz to, jak "utrzymać europejską wspólnotę".

"Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji po tych kilkunastu miesiącach rządów PiS, więc jest nam trudniej mieć wpływ na politykę europejską, ale będziemy o tym rozmawiać" - powiedział szef Platformy.

Pytany o to, czy rozmowy będą dotyczyły także polskiej polityki, odpowiedział, że nie, ponieważ jest to domena polskich polityków i polskiej polityki.

"Natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się w Polsce to pewnie tak, ale przecież wszyscy mają wiedzę na ten temat - Komisja Europejska, Komisja Wenecka, to są instytucje, które cały czas monitorują to, co dzieje się z polską praworządnością, mediami, służbą cywilną, Trybunałem Konstytucyjnym, ta wiedza jest powszechna w Europie" - powiedział Schetyna.

"Politykom PiS-u wydaje się, że Europa o tym nie wie i nie słyszała - chcę powiedzieć po raz kolejny, że są w błędzie: Europa o tym wie i jeżeli będą pytania, będzie kanclerz Niemiec zainteresowana jakimiś nowymi faktami, będziemy o tym rozmawiać, ale nie po to, żeby słyszeć ten opis, że tutaj ma być jakaś litania żalów, to będzie rozmowa partnerska" - dodał szef PO.

Schetyna podkreślił, że z kanclerz Merkel rozmawia na każdym szczycie Europejskiej Partii Ludowej, a wtorkowa rozmowa jest szczególna ze względu na państwowy charakter wizyty kanclerz Niemiec. Jak dodał pod koniec marca na Malcie będzie kontynuował rozmowę z kanclerz Merkel na tematy, których nie uda się poruszyć we wtorek. (PAP)