Sześć osób zajmujących się handlem olejem zatrzymali 23 stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim - poinformowały w poniedziałek służby prasowe Prokuratury Regionalne w Szczecinie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczupleniem podatku akcyzowego, VAT i opłaty paliwowej, a także prania brudnych pieniędzy.

Według śledczych, grupa pozorowała sprzedaż oleju smarowego w Niemczech i na Łotwie, a faktycznie sprzedawała go w Polsce po dodaniu substancji uszlachetniających. Olej trafiał do stacji paliw, a następnie do klientów indywidualnych.

Sąd Rejonowy Szczecin–Prawobrzeże i Zachód zdecydował o aresztowaniu pięciu spośród zatrzymanych na na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obecnie w sprawie podejrzanych jest osiem osób.

Śledczy szacują, że straty Skarbu Państwa tylko z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wynoszą ponad 19 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 10 lat pobawienia wolności.