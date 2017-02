Jak mówił na konferencji prasowej w Białymstoku szef podlaskich struktur PO Robert Tyszkiewicz, głównym tematem powiatowych spotkań będzie jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy na inwestycje w regionie.

"Potrzebujemy w czasach niepokoju i chaosu, aby samorząd był tą ostoją rozwoju. Chcemy, aby to samorząd był impulsem do tego, aby jak najlepiej rozwijały się nasze małe ojczyzny, nasze wspólnoty lokalne, nasze miasteczka i powiaty" - mówił Tyszkiewicz.

Zaznaczył, że drugim ważnym tematem mają być "zagrożenia dla samorządu". "Chcemy rozmawiać o tym, co partia rządząca, co PiS dzisiaj próbuje zrobić w Polsce z samorządami: o dwukadencyjności wstecznej (...) i o tym, jak zatrzymać tę fatalną zmianę, którą PiS chce wprowadzić w polskim samorządzie" - mówił poseł PO.

Jego zdaniem proponowana przez PiS tzw. ustawa warszawska to "balon próbny, jak daleko można się posunąć w psuciu ordynacji samorządowej". "Spodziewamy się, że jeżeli uda się dokonać tej zmiany w Warszawie, to będą też następne miasta i będzie też manewrowanie granicami okręgów wyborczych w ordynacji samorządowej" - powiedział Tyszkiewicz.

"Platforma Obywatelska chce być integratorem i obrońcą samorządu i na Podlasiu, i w całej Polsce" - stwierdził.

W dzisiejszym spotkaniu w Siemiatyczach wezmą też udział wicemarszałkowie regionu - Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno. Platforma Obywatelska jest w samorządzie województwa podlaskiego w koalicji z PSL.

Naszkiewicz podkreśliła, że z takich bezpośrednich spotkań w terenie płynie najwięcej uwag i refleksji. Żywno mówił, że dwa lata od początku kadencji samorządów to dobry moment na weryfikację tego, co udało się zrobić dobrze, a co trzeba poprawić. A także na sprawdzenie, czy do wszystkich docierają informacje, np. o konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego.

"Nie jedziemy jako kandydaci w wyborach, którzy już tutaj stukają, za pięć dwunasta, z afiszem, plakatem czy ulotką, ale jedziemy w momencie, kiedy naprawdę można na spokojnie rozmawiać o potrzebach powiatu" - zaznaczył Żywno.

Po zakończeniu cyklu takich spotkań we wszystkich powiatach w regionie z mieszkańcami i władzami samorządowymi, również z udziałem organizacji pozarządowych, Platforma chce je powtórzyć i zweryfikować, czy dało się rozwiązać któreś z pojawiących się obecnie problemów.