- Byłem absolutnie przekonany, że ta partia może robić różne rzeczy wątpliwe, ale że zachowa skromność - mówi prof. Ryszard Bugaj, pytany o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego krytykował głównie ministra obrony narodowej. - Zawsze uważałem, że on jest troszkę nawiedzony, podejrzewałem go o to, ale myślałem też, że jest człowiekiem, który pewnych spraw publicznych będzie twardo pilnował - powiedział.