Urząd ds. Cudzoziemców: w 2016 r. o 30 proc. więcej wniosków ws. legalizacji pobytu

152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r. - poinformował w czwartek Urząd do Spraw Cudzoziemców. To wzrost w stosunku do 2015 r. o 30 proc. Najczęściej o zgodę na pobyt wnioskowali obywatele Ukrainy.