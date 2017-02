55-letni gen. Mika od lutego 2014 r. dowodzi 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Wcześniej przez niecały rok był zastępcą dowódcy i szefem sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W przeszłości dowodził 20 Brygadą Zmechanizowaną w Bartoszycach, a także Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Na misji w Afganistanie służył jako zastępca dowódcy regionu wschodniego ds. koalicyjnych, w Iraku – jako asystent dowódcy dywizji.

Szef BBN Paweł Soloch nie chciał potwierdzić informacji PAP w sprawie nowego szefa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. "Mogę powiedzieć, że prezydent już podjął decyzję i wszyscy zainteresowani mają na ten temat wiedzę, natomiast o nazwisku poinformujemy, kiedy formalności zostaną dopełnione, ale to jest kwestia najwyżej kilku dni" – powiedział.

Zauważył, że nominacje na najważniejsze stanowiska w wojsku to proces. Pod koniec grudnia 2016 r. prezydent mianował dowódcą nowo utworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukułę, zaś dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego (jego poprzednikowi gen. broni Markowi Tomaszyckiemu skończyła się kadencja). We wtorek nowym szefem Sztabu Generalnego WP został gen. broni Leszek Surawski. Jego poprzednik generał Mieczysław Gocuł postanowił odejść z wojska.

Na wcześniejszą emeryturę postanowił także przejść dotychczasowy dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Mirosław Różański. Kierował on DGRSZ od połowy 2015 r. Jego kadencja miała trwać trzy lata. 12 grudnia 2016 r. poinformował prezydenta, że złożył wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej. W tym czasie poprosił szefa MON Antoniego Macierewicza, by skrócił okres wypowiedzenia do końca stycznia 2017 r.

We wtorek prezydent Duda odwołał gen. Różańskiego ze stanowiska. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że z tym samym dniem szef MON Antoni Macierewicz przychylił się do prośby gen. Różańskiego o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Soloch podkreślił w rozmowie z PAP, że nominacje dla nowych dowódców to efekt całej serii spotkań i konsultacji, które podjął prezydent. Obejmowały one wizyty w Sztabie Generalnym WP, bezpośrednie rozmowy z najwyższymi oficerami oraz konsultacje z premier Beatą Szydło i szefem MON. "Na tym procesie też zaważyły kwestie związane z dyskusją i pracami nad reformą systemu dowodzenia i kierowania wojskiem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy one będą ukończone" – dodał szef BBN.

Od połowy grudnia obowiązki dowódcy generalnego pełnił jego pierwszy zastępca gen. broni Leszek Surawski, mianowany we wtorek szefem Sztabu Generalnego WP. Od tego czasu obowiązki te pełnił kolejny z zastępców dowódcy generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podlega w czasie pokoju zdecydowana większość polskich żołnierzy.