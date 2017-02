Złożony w Sejmie projekt PiS zakłada, że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.

"Ten projekt dotyczący metropolii warszawskiej jest projektem poselskim, ale PiS od lat zajmowało się kwestią metropolii. My wychodzimy z założenia, że w Polsce są dwa obszary metropolitalne, jeden to Warszawa, a drugi to Śląsk" – powiedział Błaszczak i wyjaśnił, że "miejsca te wyróżnia liczba ponad 2 mln mieszkańców, przyjęta w literaturze dotyczącej metropolii".

"A więc rząd PiS przygotował projekt ustawy o metropolii śląskiej, i klub parlamentarny PiS zgłosił projekt o metropolii warszawskiej. To są naturalne tendencje rozwojowe miast, ja sam mieszkam w metropolii warszawskiej, chociaż nie w samej Warszawie" – podkreślił minister.

Jak zaznaczył, "tu chodzi o realizację tych podstawowych interesów zarówno mieszkańców stolicy, jak i mieszkańców miast okalających stolicę".

"Są trzy dziedziny, którymi zajmuje się metropolia. Tak będzie zarówno w przypadku metropolii śląskiej, jak również, mam nadzieję, metropolii warszawskiej. Jest to zagospodarowanie przestrzenne, transport i system drogowy. Chodzi o to, aby inwestycje dotyczące tych trzech dziedzin były spójne, żeby wpływały na spójny rozwój całej metropolii. I tylko tyle" – podkreślił minister SWiA.

Dodał, że "są to rozwiązania, które wykorzystywane są na całym świecie, w naszej części Europy tak jest w przypadku Pragi, Budapesztu". "Nie ma w tym nic nadzwyczajnego; to, że totalna opozycja jest zakodowana na nie, to wiemy, stąd te wszystkie próby podważenia zasadności przeprowadzenia tej ustawy" - powiedział.

"Oczywiście ona będzie konsultowana, parlament będzie słuchał opinii mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Ale przypomnę – nie ma sensu zawracania kijem Wisły. Tak to się dzieje na całym świecie, że rozrastają się miasta" – dodał minister.

Pytany przez dziennikarzy zapewnił, że "będą dodatkowe pieniądze, właśnie służące temu, żeby zrealizować te trzy zadania, które mają charakter metropolitalny: zagospodarowanie przestrzenne, układ drogowy i transport publiczny" dla metropolii śląskiej. "To jest przewidziane w projekcie ustawy. Oczywiście wszystko zależy od parlamentu, ale jestem głęboko przekonany o tym, że parlament w tej formie przyjmie projekt ustawy rządowej dotyczącej metropolii śląskiej i też jestem o tym przekonany, że projekt dotyczący metropolii warszawskiej też zostanie przyjęty" – zapowiedział minister.

Złożony we wtorek w Sejmie projekt klubu PiS zakłada m.in., że miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, jako jednostki metropolitalnej, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa (która ma się dzielić na 18 dzielnic).

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mieliby być wybierani w okręgach jednomandatowych, po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z każdej z pozostałych gmin jendostki metropolitalnej. Uchwały Rady miałyby zapadać "podwójną większością głosów"- za uchwałą będzie musiała opowiedzieć się większość radnych, którzy dodatkowo muszą reprezentować większość ludności zamieszkałej na obszarze jednostki metropolitalnej.