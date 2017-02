77-stronicowy dokument omawia i rozszerza tezy postawione w połowie stycznia przez premier Theresę May podczas jej wystąpienia, w którym przedstawiła 12 priorytetów negocjacyjnych dla brytyjskiego rządu.

W białej księdze potwierdzono nie tylko zamiar opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ale również opuszczenia wspólnego rynku UE oraz wyjścia spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.

W księdze jako priorytet określono ponowne przejęcie kontroli nad imigracją, przy zachowaniu "możliwie najlepszego dostępu" do wspólnego rynku.W środę wieczorem brytyjska Izba Gmin, niższa izba brytyjskiego parlamentu, poparła w drugim czytaniu rządowy projekt upoważniający premier May do rozpoczęcia procedury wyjścia z UE. Prace w komisji i trzecie czytanie w Izbie Gmin odbędą się w przyszłym tygodniu, po czym swoje procedowanie rozpocznie Izba Lordów.