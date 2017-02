Pierwsza ustawa z tego programu obowiązuje od 1 stycznia, cały pakiet rozwiązań wejdzie w życie 1 lipca tego roku, kolejny zaś od 1 stycznia 2018 r. – zapowiedział Michałkiewicz na konferencji prasowej w Lublinie.

"Na ten rok w budżecie rząd zaplanował na takie dodatkowe wspieranie tego programu 511 mln zł, mamy nadzieję, że już w tym roku efekty tego programu będą widoczne" – zaznaczył.

Do urzędów gmin wpływają pierwsze wnioski dotyczące jednorazowych świadczeń przysługujących na podstawie już obowiązującej ustawy "Za życiem". Chodzi o 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. W Lubelskiem w styczniu napłynęło sześć takich wniosków.

"To będzie trudne do monitorowania z tego względu, że ustawa daje rok czasu od urodzenia dziecka na zgłoszenie się kobiety z wnioskiem o wypłacenie tego świadczenia" – powiedział Michałkiewicz.

Nowe przepisy pozwoliły na objęcie finansowaniem przez NFZ hospicjów perinatalnych, a także mają zwiększyć liczbę zabiegów wykonywanych w czasie życia płodowego dziecka - bez limitów i bez kolejek. "Jesteśmy jednym z liderów w tych kwestiach w Europie, nasi chirurdzy potrafią robić 24 zabiegi w trakcie życia płodowego" – podkreślił Michałkiewicz.

"Te zabiegi do tej pory były realizowane w ramach programu ministerstwa jako pilotażowe, w tej chwili będą kontraktowane w nieograniczonej ilości. Ważne, że one będą bez kolejki. Jeśli w porę się zoperuje, podejmie leczenie, rehabilitację, to jest duża szansa, że niepełnosprawność będzie niewielka albo jej wcale nie będzie" – dodał.

Zapowiedział szerokie konsultacje dotyczące kolejnych rozwiązań programu "Za życiem", ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami oraz organizacjami społecznymi i instytucjami, które się nimi zajmują. Pierwsza ustawa powstała bardzo szybko, aby mogły z niej skorzystać kobiety, które już są w ciąży – tłumaczył.

Michałkiewicz zapewnił, że polityka społeczna, w tym wsparcie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, będzie istotnym elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, nad którą rząd kończy prace. "W ramach tej strategii są także nasze programy. Jest tam strategia na rzecz ekonomii społecznej, cały dział poświęcony polityce prorodzinnej, w tym program +Za życiem+" – powiedział.

"Staramy się, żeby państwo wspierało nie tylko te rodziny, które sobie świetnie radzą, ale także żeby wspierało te rodziny, które z różnych powodów – na przykład z powodu niepełnosprawności jednego z członków rodziny – wymagają specjalnego zainteresowania" – podkreślił Michałkiewicz.

Powstanie programu "Za życiem" premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października ubiegłego roku, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. (PAP)