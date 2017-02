"Nie jest wykluczone, że w przyszłości węgierscy partnerzy będą mogli włączyć się do opracowywanych przez Gazprom nowych tras dostaw nośników energii przez Nord Stream i Turecki Potok" - powiedział Uszakow. "Teraz omawiana jest kwestia, czy może istnieć jakieś odgałęzienie Nord Stream w stronę Węgier" - dodał doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.

Uszakow przyznał, że Węgry "mają pewne wątpliwości dotyczące (gazociągu) Nord Stream 2". "Jednak w czasie rozmów będą rozpatrywane różne warianty, nie powinny one pokrzywdzić Węgier" - zapewnił prezydencki doradca w przeddzień wizyty Putina w Budapeszcie.

Uszakow przypomniał też, że ponad 75 proc. zapotrzebowania Węgier na ropę naftową i 60 proc. na gaz zapewnianych jest obecnie przez dostawy surowców z Rosji.

W przeszłości Węgry wyrażały zainteresowanie realizacją gazociągu South Stream, który miał transportować rosyjski gaz do Europy z pominięciem Ukrainy. Gazociąg miał prowadzić z Rosji przez Morze Czarne do Bułgarii, a następnie do Serbii, na Węgry, do Austrii i Słowenii. Projekt został zablokowany przez Unię Europejską.

Po rezygnacji z budowy South Stream Rosja rozpoczęła rozmowy z Turcją na temat łączącego oba kraje gazociągu po dnie Morza Czarnego - Tureckiego Potoku (Turkish Stream). Początek prac nad budową pierwszej nitki, dostarczającej gaz wyłącznie na potrzeby Turcji, zapowiadano na pierwsze półrocze 2017 roku.

Jesienią zeszłego roku szef Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że strona turecka zaoferowała możliwość dostarczania gazu przez Turecki Potok do granicy turecko-greckiej. Następnie szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow zadeklarował, że Rosja gotowa jest przedłużyć na terytorium UE jedną z dwóch nitek Tureckiego Potoku, jeśli otrzyma pisemne gwarancje od Unii, że projekt ten będzie realizowany.

Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Ma być ułożony wzdłuż eksploatowanej od listopada 2011 roku magistrali Nord Stream. Uruchomienie dwóch nowych nitek gazociągu zaplanowano na przełom lat 2019-2020.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)