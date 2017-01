Mistura dodał na posiedzeniu RB ONZ za zamkniętymi drzwiami, że dzięki przesunięciu daty rozmów będzie więcej czasu na przygotowanie się do nich przez syryjską opozycję polityczną - przekazali dyplomaci. Wskazał również na potrzebę maksymalnej "otwartości" w planowanych negocjacjach.

W ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow informował o przesunięciu genewskich rozmów na koniec lutego. Dodał, że w Genewie należy zacząć prace nad nową syryjską konstytucją.

Minister tłumaczył, że rosyjski projekt konstytucji dla Syrii łączy postulaty rządu prezydenta Baszara el-Asada i jego przeciwników. Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że pracując nad projektem ustawy zasadniczej, Moskwa chciała zebrać kwestie ważne zarówno dla władz w Damaszku, jak i dla opozycji, które były zgłaszane w ostatnich latach. Dodał, że liczy, iż przedstawione w dokumencie propozycje będą stanowić impuls do dalszych prac podczas negocjacji w Genewie.

Odnosząc się do zakończonych na początku ub. tygodnia rozmów w stolicy Kazachstanu Astanie, szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że stanowiły one "ważny krok" w kierunku porozumienia syryjskiego. Były one traktowane jako rozmowy uzupełniające przed negocjacjami w Genewie pod egidą ONZ.

Według opublikowanego w Astanie oświadczenia Iran, Rosja i Turcja uzgodniły w ich toku m.in. trójstronny mechanizm monitorowania i egzekwowania zawieszenia broni w Syrii, który ma powstrzymać strony konfliktu przed prowokacjami; pozwala on tym trzem państwom na natychmiastową reakcję na wszelkie przypadki naruszenia rozejmu.

Wojna domowa w Syrii rozpoczęła się w marcu 2011 roku, gdy pokojowe demonstracje antyrządowe przekształciły się w krwawe starcia z wojskiem i policją. W wyniku trwającego już blisko sześć lat konfliktu zbrojnego śmierć poniosło ponad 310 tys. ludzi; 11 mln Syryjczyków, czyli połowa ludności, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. (PAP)

kot/ mc/