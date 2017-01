Polski przewoźnik PLL LOT będzie miał większe dreamlinery

PLL LOT wyleasingują trzy nowe samoloty Boeing 787-9 Dreamliner - poinformowała we wtorek spółka. To większe dreamlinery od tych, które obecnie ma firma - nowe maszyny zabiorą na pokład 294 pasażerów. Pierwszy z nich, prosto z fabryki Boeinga, trafi do spółki w marcu 2018 r.