"UE ponownie wyraziła swoje zaniepokojenie irańskim programem rakietowym i wezwała Iran do powstrzymania się od aktywności, które pogłębiają nieufność" - powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Nabila Massrali.

Przyznała, że irański program rakiet balistycznych nie był częścią porozumienia nuklearnego Iranu ze światowymi mocarstwami z 2015 roku, stąd testy nie są jego złamaniem. "Testy są sprzeczne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i to Rada Bezpieczeństwa będzie musiała je ocenić" - znaczyła rzeczniczka.

Podkreśliła przy tym, że UE utrzyma swoje restrykcje dotyczące irańskich pocisków balistycznych przez osiem lat od momentu ich wdrożenia w 2015 roku lub aż do momentu, gdy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stwierdzi, że wszystkie materiały nuklearne w Iranie mają pokojowe przeznaczenie. "UE oczekuje, że Iran wypełni wszystkie swoje międzynarodowe zobowiązania" - powiedziała Massrali.

USA potwierdziły w poniedziałek, że Iran przeprowadził próbę pocisku balistycznego; nie podano szczegółów. Telewizja Fox News twierdzi, że Iran wystrzelił pocisk średniego zasięgu, który pokonał blisko tysiąc kilometrów, a następnie eksplodował. Reuters przekazał, powołując się na anonimowego przedstawiciela władz amerykańskich, że próba odbyła się w niedzielę w pobliżu miasta Semnan na wschód od Teheranu. Po raz ostatni Iran testował taki pocisk w lipcu 2016 roku. Na wtorek zaplanowano pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W rezolucji nr 2231, którą przyjęto w 2015 roku jako część porozumienia mającego na celu ograniczenie działań nuklearnych Iranu, RB ONZ wezwała Iran do powstrzymania się od prac nad rakietami balistycznymi zaprojektowanymi, by przenosić broń jądrową. Iran twierdzi, że nie prowadzi żadnych prac nad pociskami mającymi przenosić właśnie takie ładunki.

14 lipca 2015 roku sześć mocarstw - USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy - osiągnęło porozumienie z Iranem, mające na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju. Umowa przewiduje, że Iran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji.

Porozumienie wprowadza też embargo na dostawy broni konwencjonalnej do Iranu przez pięć lat oraz zakaz eksportu do tego kraju pocisków zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Strona irańska przystała na wiele technicznych ograniczeń, zachowując prawo do pokojowego programu nuklearnego.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)