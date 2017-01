"Jesteśmy gotowi do zadań zgodnie z naszym przeznaczeniem, więc do udziału w operacjach reagowania kryzysowego. Oczekujemy na takie zadanie, jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwań" – powiedział Brzuszko podczas konferencji prasowej w Lublinie.

W grudniu ubiegłego roku podczas ćwiczeń Common Challenge-16 na poligonie w Nowej Dębie przygotowanie brygady zostało ocenione przez międzynarodowy zespół certyfikujący, według standardów i kryteriów oceny obowiązującej oddziały NATO. "Ta ocena upoważnia nas do tego, abyśmy mogli zameldować, że osiągnęliśmy pełną zdolność bojową. Taką informację otrzymali ministrowie obrony trzech państw i podpisali certyfikat" – dodał Brzuszko.

Brygada nadal będzie uczestniczyła w ćwiczeniach, które mają na celu utrzymanie spójności jej międzynarodowego sztabu i gotowości do operacji. Najbliższe ćwiczenia to m.in. Rapid Trident, które będzie prowadzone przez USA na Ukrainie i ćwiczenie dowódczo-sztabowe Saber Guardian w Bułgarii.

W listopadzie tego roku LITPOLUKBRIG wspólnie z Kanadyjczykami organizuje na poligonie Nowa Dęba ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo Maple Arch-17. Głównymi ćwiczącymi będzie pododdział 80. Brygady Powietrznodesantowej z Ukrainy oraz batalion 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, afiliowane do brygady.

Dowództwo i sztab LITPOLUKRBRIG znajduje się w Lublinie. To obecnie 58 żołnierzy polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich.

Pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji na terytoriach swoich państw i będą podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji. Jest to po jednym batalionie z Polski, Litwy i Ukrainy, a także polskie jednostki wsparcia (artyleria, przeciwlotnicy, saperzy i logistycy). Polskie jednostki na co dzień są podporządkowane 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

LITPOLUKRBRIG powstała na mocy umowy międzypaństwowej podpisanej we wrześniu 2014 r. Docelowo ma liczyć około 4 tys. żołnierzy. Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych. Celem powołania jednostki jest też zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i pomoc Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada ma się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi siły.

O sformowaniu wspólnego batalionu szefowie resortów obrony trzech państw postanowili w 2007 r. w Brukseli. Rok później zdecydowano, że będzie to większa jednostka. O powołaniu LITPOLUKRBRIG postanowiono w 2009 roku. Datę podpisania umowy o utworzeniu brygady kilkakrotnie przekładano. W końcu dokument został podpisany w Warszawie we wrześniu 2014 roku. (PAP)