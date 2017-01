Nawalny poinformował na swoim mikroblogu na Twitterze, że ma być przewieziony do moskiewskiego zarządu służby straży sądowej. Tam zapadnie decyzja, czy strażnicy zabiorą go na rozprawę przed sądem w Kirowie, czy też będzie mógł tam pojechać samodzielnie - powiedziała rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz portalowi RBK. Nawalny informował wcześniej, że ma już wykupiony bilet lotniczy do Kirowa, gdzie w środę odbędzie się rozprawa.

Sędzia zgodził się w poniedziałek z wnioskiem prokuratury, by Nawalnego i oskarżonego razem z nim Piotra Oficerowa doprowadzić przymusowo na rozprawę. Sędzia powoływał się na fakt, że obaj dwukrotnie nie stawili się na procesie. Oficerow został w poniedziałek wieczorem hospitalizowany w Moskwie z powodu złego samopoczucia. Później wypisano go ze szpitala.

Nawalny ocenił w poniedziałek, że działania sądu mają na celu jak najszybsze wydanie wyroku w sprawie, którą sąd rozpatruje ponownie, w następstwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) i rosyjskiego Sądu Najwyższego.

W 2013 roku sąd w Kirowie skazał Nawalnego na pięć lat kolonii karnej za defraudację funduszy z państwowej spółki Kirowles. Później karę zawieszono. W listopadzie 2016 roku po decyzji ETPCz, który orzekł, że Rosja naruszyła prawa Nawalnego do uczciwego procesu, rosyjski Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylając wyrok z 2013 roku.

W grudniu zeszłego roku Nawalny ogłosił, że ma zamiar kandydować w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 roku. Bierne prawo wyborcze opozycjonista odzyskał właśnie dzięki uchyleniu wyroku z 2013 roku. Ponowny proces przed sądem w Kirowie rozpoczął się na początku grudnia. W minionym tygodniu adwokaci opozycjonisty zarzucili sędziemu, że przyspieszył przebieg rozpraw i wyrazili przypuszczenie, że wydane zostało polecenie, by Nawalny i Oficerow otrzymali wyroki skazujące.

Nawalny - adwokat, bloger i bojownik z korupcją - to jeden z przywódców protestów w Moskwie w 2012 roku przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kreml. We wrześniu 2013 roku opozycjonista uczestniczył w wyborach mera Moskwy, ustępując tylko obecnemu merowi Siergiejowi Sobianinowi.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)