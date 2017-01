RMN powołała Macieja Łopińskiego do rady nadzorczej TVP

Rada Mediów Narodowych zdecydowała we wtorek o powołaniu do rady nadzorczej TVP Macieja Łopińskiego - poinformował PAP przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Jak dodał, RMN wysłuchała też wyjaśnień EmiTela ws. awarii w nadawaniu TVP, do jakiej doszło w połowie grudnia ub.r.