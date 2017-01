PGNiG w nowej strategii skupi się wokół polityki handlowej



Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w nowej strategii skupi się na polityce sprzedaży i polityce zaopatrzenia, poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak.

"Nasza nowa strategia, którą przygotowujemy od ponad pół roku, raczej będzie dokumentem nowym, a nie korektą starego" - powiedział Woźniak w rozmowie z ISBnews.tv.

Część strategii będzie jawna, natomiast część szczegółów operacyjnych zostanie zachowana dla potrzeb spółki.

"Osią tej strategii będą dwie rzeczy: polityka handlowa, rozumiana na dwa sposoby, czyli polityka sprzedaży oraz polityka zaopatrzenia, czyli zakupów" - dodał prezes.

Trzecim elementem ma być społeczna odpowiedzialności biznesu, tzw. CSR, realizowana w szerszym niż dotychczas wymiarze.

"Nie mamy ambicji, by strategia była niesłychanie dokładna - zbyt duża jest zmienność na rynku ropy i gazu, a przede wszystkim zbyt duża jest niepewność prognoz, co do zachowania naszej konkurencji" - powiedział także Woźniak.

PGNiG planuje ogłosić nową strategię przed końcem lutego br. Obecnie w spółce obowiązuje strategia na lata 2014-2022.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)