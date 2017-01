Informacja o planowanych demonstracjach przeciwko Trumpowi i jego planowanej wizycie w Wielkiej Brytanii została w niedzielę rozesłana za pomocą mediów społecznościowych przez dziennikarza "Guardiana" i aktywistę Owena Jonesa oraz lewicową organizację młodzieżową Momentum (skupioną wokół przywódcy Partii Pracy, Jeremy'ego Corbyna).

"Donald Trump nałożył zakaz wjazdu na obywateli siedmiu krajów (Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Jemenu i Somalii - PAP), w których większość populacji to muzułmanie. (...) Stańmy solidarnie z tymi, którzy zostali zaatakowani przez nienawistny rząd Trumpa" - apelował na Facebooku Jones.

Największa demonstracja została zorganizowana w Londynie przed siedzibą brytyjskiej premier Theresy May na Downing Street, gdzie według szacunków oficerów policji, z którymi rozmawiała PAP, zebrało się "co najmniej 20-25 tys. osób".

Oprócz Jonesa, ze sceny przemawiali m.in. członkowie gabinetu cieni Partii Pracy, Diane Abbott (minister spraw wewnętrznych) i Shami Chakrabarti (prokurator generalna). Protestujący krzyczeli m.in. "Wstyd nam za ciebie, May" i "Powiedzmy to głośno i jasno, muzułmanie są tu mile widziani".

Wśród demonstrujących znaleźli się także m.in. piosenkarka Lily Allen i legenda piłkarskiej reprezentacji Anglii, a obecnie prowadzący telewizyjnego programu "Match of the Day", Gary Lineker, który na swoim koncie na Twitterze zamieścił zdjęcie z protestu pisząc: "Dobra robota, Londyn!".

"Zawsze uczono nas, że nie powinniśmy dyskryminować ludzi ze względu na ich religię - a to jest dokładnie to, co robi Trump. Theresa May powinna jednoznacznie potępić jego działania, bez chwili wahania broniąc naszych wartości" - powiedziały PAP Amy i Nicky, studentki Uniwersytetu Londyńskiego.

"Nie mogłam siedzieć w domu i słuchać tej retoryki ani chwili dłużej. To niekonstytucyjny prezydent, który zachowuje się w sposób, który przypomina mi lata 30." - tłumaczyła inna z protestujących, Sarah Garrett. "Chciałabym, aby nasz rząd odmówił mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, a nie rozwijał czerwony dywan pod nogami. Pora opowiedzieć się za tym, w co wierzymy" - podkreśliła.

Podobnie krytyczny był Adolfo, który przyjechał w 2004 roku z Włoch i osiedlił się w Londynie, przyjmując także brytyjskie obywatelstwo. "Kiedy tu przyjechałem, zakochałem się w tym kraju od razu; w tym, jak był otwarty dla innych, ciekawy świata. Trump i Brexit to kompletna przeciwność tego, co sprawiło, że Wielka Brytania jest naprawdę wielka, nie tylko z nazwy" - powiedział PAP.

Z kolei dwie mieszkanki Londynu, Helena i Michelle, mówiły, że liczą na to, że "nasz (brytyjski) rząd nie ustąpi Trumpowi, a będzie wspierał Syrię i przyjmował uchodźców".

"Jesteśmy bardzo dumne z tego, że mieszkamy w tak wielokulturowym, a jednocześnie w pełni zintegrowanym mieście jak Londyn. Nasi przyjaciele pochodzą z wielu różnych społeczności i krajów; to właśnie sprawia, że Londyn jest wspaniały. Trump nie zasługuje na to, żeby móc tutaj przyjechać" - dodały.

Protesty odbyły się także w 35 innych miastach na terenie Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w Manchesterze, Glasgow, Cardiff, Newcastle, Sheffield i Oxfordzie.

Pomimo masowych protestów i ponad 1,5 miliona podpisów pod internetową petycją za wycofaniem zaproszenia dla Trumpa do złożenia państwowej wizyty w Wielkiej Brytanii, przedstawiciele brytyjskiego rządu powtórzyli w poniedziałek, że nie zamierzają zmienić planów i uważają Stany Zjednoczone za "najbliższego sojusznika".

Cytowane przez "Guardiana" anonimowe źródło w brytyjskim rządzie dodało, że "odwołanie wizyty cofnęłoby wszystko, co udało się osiągnąć wizytą premier May", która w ubiegły piątek była pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Trumpa w Białym Domu.

Rzecznik premier Theresy May podkreślił, że zaproszenie wystosowano po rekomendacji komitetu odpowiedzialnego za oficjalne wizyty państwowe, którym towarzyszy bogaty ceremoniał, i po konsultacji z Pałacem Buckingham. Jak zaznaczył, szefowa rządu "z radością przekazała je w imieniu królowej Elżbiety II i zostało ono przyjęte".

"Nie ma żadnego powodu, dla którego (Trump) nie powinien zostać przyjęty z wizytą państwową, za to jest wiele argumentów +za+" - podkreślił w Izbie Gmin minister spraw zagranicznych Boris Johnson.

Według sondażu telewizji Sky News za odwołaniem zaproszenia dla Trumpa jest 49 proc. Brytyjczyków; przeciwnego zdania jest 34 proc.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)