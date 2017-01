W.Brytania: Pomimo protestów rząd wyklucza odwołanie wizyty Trumpa

Ponad 1,3 mln osób podpisało się do popołudnia w poniedziałek pod petycją do brytyjskiego rządu o wycofanie zaproszenia dla prezydenta USA Donalda Trumpa do spotkania z królową Elżbietą II. Downing Street podkreśla, że zaproszenie zostało przekazane i przyjęte.