Chodzi o drugą edycji miejskiego programu "Aktywni rodzice–szczęśliwe dzieci", który ma m.in. ułatwiać kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Pomysł na takie działanie pojawił się m.in. w czasie rozmów samorządowców z pracodawcami, którzy wskazywali na problem przedłużających się urlopów wychowawczych.

W tym kontekście w ub. roku Częstochowa przygotowała unijny projekt i zapewniła ponad 2,1 mln zł na realizację przedsięwzięcia (w tym ok. 1,6 mln zł z UE). Objęło ono m.in. przygotowanie i utrzymanie 10 nowych miejsc w miejskim żłobku w dzielnicy Tysiąclecie, a także roczną refundację opieki w domu nad dziećmi do 3. roku życia przez 20 niań.

Teraz urząd miasta rozpoczął nabór do drugiej edycji programu, która będzie realizowana do 31 sierpnia 2018 r. "W mieście coraz więcej osób ma pracę, spada bezrobocie, a coraz więcej problemów mają pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić konkretnych pracowników" - wskazał podczas poniedziałkowego briefingu w tej sprawie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

"Wiedząc o takiej sytuacji na rynku pracy i biorąc pod uwagę to, że pierwsza edycja projektu cieszy się dużym zainteresowaniem (...), złożyliśmy wniosek dotyczący następnej edycji projektu (...). Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będziemy mogli pomóc kolejnym młodym rodzicom, którzy chcieliby szybciej wrócić do pracy, korzystając z pomocy niań" - dodał.

Refundacja może wynieść do 85 proc. kosztów zatrudnienia niań przy założeniu, że nie mogą one przekroczyć 4 tys. zł miesięcznie (20 dni maksymalnie po 10 godzin dziennie). Na takie dofinansowanie przez rok będzie mogło liczyć dwadzieściorga rodziców powracających do pracy lub podejmujących nową pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

"Tak, jak w pierwszej edycji, dajemy oczywiście rodzicom możliwość doboru zaufanych opiekunek dla ich dzieci, ale tworzymy też bazę niań, z której mogą ewentualnie skorzystać i do której będą dopisywane osoby zainteresowane pracą w takim charakterze" – zapowiedział naczelnik wydziału funduszy europejskich i rozwoju częstochowskiego magistratu Piotr Grzybowski.

Miasto utworzy też 10 kolejnych nowych miejsc w żłobku – tym razem w placówce w dzielnicy Wrzosowiak. Dodatkowe dzieci zostaną tam przyjęte we wrześniu br., a koszty ich pobytu będą przez rok refundowane ze środków projektu. Wcześniej przeprowadzony zostanie odpowiedni remont i zakupione będzie nowe wyposażenie.

Projekt samorządu Częstochowy "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2" dofinansowują środki Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1,45 mln zł, z czego środki RPO pokryją 1,27 mln zł.(PAP)