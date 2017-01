Niemcy: Premier Bawarii domaga się zniesienia sankcji wobec Rosji

Premier Bawarii Horst Seehofer wezwał w niedzielę na łamach gazety "Bild am Sonntag" do szybkiego zniesienia sankcji wobec Rosji i ponownego włączenia jej do grona najbardziej uprzemysłowionych państw świata G8, z którego wykluczono ją trzy lata temu.