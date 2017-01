W komunikacie wydanym przez Downing Street w sobotę podkreślono, że prezydent USA Donald Trump i premier Wielkiej Brytanii Theresa May dyskutowali o sposobach wypracowania nowego porozumienia handlowego pomiędzy oboma krajami podczas lunchu w piątek.

Zgodnie z powziętymi wówczas ustaleniami obie strony podejmą na najwyższym szczeblu rozmowy mające pomóc w określeniu kształtu przyszłego porozumienia, a także sprawdzeniu, co można będzie wprowadzić już w okresie przejściowym – poprzedzającym ostatecznie wyjście W. Brytanii z Unii Europejskiej.

Premier May zależałoby na podpisaniu przez Wielką Brytanię układu o wolnym handlu z USA, z którymi obroty handlowe wynoszą 180 mld dolarów rocznie – wskazują eksperci. Jednak zawarcie takiego porozumienia jest utrudnione faktem, iż rząd brytyjski nie może zawierać porozumień do czasu swojego wyjścia z UE, co zabierze co najmniej dwa lata – zaznaczają.

"Mam przyjemność potwierdzić, że łączy nas z prezydentem Trumpem wspólna ambicja: chcemy, by udało się nam wypracować ramowe porozumienie o negocjacjach handlowych, z którego dobrodziejstw nasze państwa będą mogły korzystać jeszcze przed ostatecznym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE" – oświadczyła brytyjska premier.

"To krok naprzód, który podkreśla naszą determinację w wykorzystaniu wszelkich możliwości, jakie otwiera przed nami Brexit, aby zbudować prawdziwie i globalnie liczącą się Wielką Brytanię, zwiększyć udział wolnego i uczciwego handlu oraz poprawić specjalne relacje łączące nasze wielkie kraje" – oceniła Theresa May.

Premier Theresa May i prezydent USA Donald Trump rozmawiali o specjalnej relacji łączącej ich kraje, o wolnym handlu oraz roli NATO w trakcie piątkowej wizyty premier Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. Podczas spotkania poruszyli też kwestię sankcji wobec Rosji.

Bezpośrednio po spotkaniu May poinformowała, że tematem jej rozmowy z Trumpem były praktyczne kroki, jakie można poczynić, aby ułatwić wymianę handlową między USA a Wielką Brytanią. Oznajmiła też, że chce wraz z prezydentem USA rozbudować relacje handlowe i militarne, jakie łączą oba państwa. Przywódcy omawiali też wspólną walkę z terroryzmem.

Prezydent Trump powiedział po spotkaniu z May, że Brexit "będzie dla Wielkiej Brytanii fantastyczną rzeczą", ponieważ da jej "tożsamość". "Gdy (Brexit) zrealizuje się, będziecie mieli swoją własną tożsamość i będziecie mieli tych ludzi, których chcecie w swym własnym kraju" - mówił Trump.

Dodał: "Będziecie mogli zawierać umowy o wolnym handlu, nie mając nikogo, kto by was nadzorował i obserwował, co robicie (...) Ostatecznie (Brexit) będzie wspaniałym atutem, a nie wielkim hamulcem". Kilka dni przed swą inauguracją Trump powiedział, że chciałby "szybko zawrzeć" porozumienie handlowe z Wielką Brytanią. (PAP)

