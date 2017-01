ONZ i IOM wzywają USA, by nie przestawały przyjmować uchodźców

Po podpisaniu przez prezydenta Donalda Trumpa dekretu zawieszającego przyjmowanie przez USA uchodźców ONZ oraz Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) zaapelowały w sobotę do Stanów Zjednoczonych, by nie odchodziły od tradycji przyjmowania uchodźców.