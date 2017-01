"Celem jest uruchomienie systemu do końca roku" - powiedział Jambon w piątek flamandzkiej telewizji VRT, zaznaczając, że wzmocni to bezpieczeństwo w kolejowych superekspresach i pomoże w śledzeniu przestępców którzy mogliby z nich korzystać.

Minister dodał, że Niemcy postanowiły nie włączać się do umowy. Anis Amri, który 19 grudnia wjechał ciężarówką w bożonarodzeniowy jarmark w Berlinie, uśmiercając 12 osób, dotarł potem pociągiem przez Holandię, Belgię i Grecję do Włoch, gdzie zginął w wymianie ognia z policją.

"Jeśli system zadziała, (Niemcy) będą mogli się włączyć. W Niemczech zbliżają się wybory. Może to mieć coś wspólnego (z ich decyzją)" - powiedział Jambon.

Wcześniej w tym tygodniu brytyjski dziennik "Daily Mail" ujawnił, że z powodu niedostatecznych zabezpieczeń pociągami Eurostar można wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez okazywania paszportu i nawet bez zakupywania biletu do Londynu. Reporter gazety nabył tylko bilet z Brukseli do francuskiego Lille, ale nie wysiadł tam i bez niepokojenia przez jakąkolwiek kontrolę dotarł do Londynu. Również na tamtejszym dworcu St. Pancras nikt nie sprawdzał jego biletu ani paszportu. (PAP)