Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział propozycje zmian w ordynacji samorządowej. Chodzi m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiana miałaby obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r. Kaczyński pytany w środę przez TVP Info o plany zmian w ordynacji wyborczej do samorządów, podkreślił, że jest to projekt już "zaawansowany".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przez Stronnictwo oraz Ruchu Obrony Polskiej Samorządnościpodkreśłił, że Ludowcy zawsze opowiadali się za decentralizacją państwa. "Dziś w momencie tak naprawdę zagrożenia możliwości stanowienia o przyszłości swojej małej ojczyzny, obrażaniu Polaków, bo nazywanie +sitwą+ wyborców, którzy wybierają swojego przedstawiciela, dobrego gospodarza jest po prostu niesprawiedliwe i jest obraźliwe dla Polaków, dla naszych rodaków - nie zgadzamy się na takie traktowanie" - podkreślił lider PSL.

Jak dodał kilka tygodni temu z inicjatywy samorządowców został powołany Ruch Obrony Polskiej Samorządności. "Ponad polityczny, z otwartością na różnego rodzaju inicjatywy dla osób, które podzielają nasze wartości zakorzenienia w samostanowieniu Polaków o sobie i nieograniczaniu tych kompetencji, odnosimy się teraz do propozycji zgłaszanych przez PiS, prezesa Jarosław Kaczyńskiego o ograniczeniu kadencji" - zaznaczył.

Marszałek województwa mazowieckiego, prezes zarządu Ruchu Obrony Polskiej Samorządności Adam Struzik określił działanie PiS jako "działanie na rzecz +recentralizacji+" Polski. Według niego pomysł wprowadzenia dwukadencyjności władz samorządowych jako niezgodne z prawem. "To jest działanie bezprawne i niezgodne z konstytucją, w ten sposób będzie naruszone bierne przede wszystkim, ale również czynne prawo wyborcze" - powiedział Struzik.

Podkreślił, że Ruch Obrony Polskiej Samorządności użyje wszelkich dostępnych prawnie metod, żeby przeciwstawić się tym działaniom i "próbie ograniczenia praw obywatelskich". Poinformował, że po konferencji zostanie przekazany do siedziby klubu parlamentarnego PiS list otwarty do prezesa partii Jarosław Kaczyńskiego.

W liście ROPS protestuje przeciwko wprowadzaniu dwukadencyjności wśród samorządowców i "uzasadnianiu tego politycznego +skoku+ PiS na samorządy - troską o dobro lokalnych wspólnot". Podpisany pod listem Struzik zaznacza w nim również, że nie ma zgody ROPS na "publiczne obrażanie tysięcy doświadczonych, skutecznych i cenionych przez obywateli samorządowców, poprzez insynuacje, że ich ponowny wybór jest konsekwencją +koterii+, a nie zaufania społecznego". W związku z tym określił próbę wprowadzenia zmian w kadencyjności samorządowców jako "próbę zdobycia w pełni władzy w naszym kraju". "Nie honor wygrać stosując nieuczciwe chwyty. Sztuką jest przekonanie do siebie wyborców w uczciwej rywalizacji" - podsumowuje w liście w imieniu ROPS Struzik.