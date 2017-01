Kidawa-Błońska była pytana w "Kwadransie politycznym", czy młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej "buntują się" przeciwko Grzegorzowi Schetynie. "Jesteśmy partią demokratyczną i u nas jest dyskusja. To, że mamy bardzo zdolną, bardzo ambitną młodzież, to jest nadzieja Platformy; że mamy to nowe pokolenie, nowych, młodych polityków, którzy inaczej czasami patrzą na pewne sprawy, podejmują pewne działania, inaczej komunikują się z ludźmi. To jest nasza wartość" - odparła.

Pytana, "czy powalczy o Warszawę" w wyborach samorządowych podkreśliła, że wolałaby, "żeby to był młodszy kandydat". "Platforma będzie miała bardzo dobrego kandydata. Nie wiemy, kto to będzie, ale będzie na pewno taki, który wygra te wybory, bo chcemy, żeby Warszawa dalej była nowoczesnym, dobrze zarządzanym miastem" - powiedziała. Dodała, że Platforma "we wszystkich miejscach wyborów samorządowych wystawi kandydatów z największymi szansami na wygraną".