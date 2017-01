Przed głosowaniem posłowie PSL, PO i Kukiz'15 apelowali o dalsze prace nad projektem mimo jego mankamentów.

"Dlaczego chcecie odrzucić projekt oczekiwany przez społeczności lokalne, regulujący status sołtysów i sołectw? Czy jesteście przeciw umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego?" - zwracał się do PiS poseł PO Jacek Protas. Mamy wiele uwag do projektu, ale dajmy mu szansę" - podkreślił.

Również Jarosław Sachajko (Kukiz'15) uznał, że nad projektem należy dalej procedować mimo jej wad. "To ważna funkcja dla społeczności lokalnych" - podkreślił.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to dobra ustawa, która wzmacnia samorządy, wzmacnia "małe ojczyzny" oraz "suwerena". "Nie bójcie się debaty nad wzmocnieniem roli sołtysa. Jeżeli odrzucicie projekt będzie to początek zwijania polski lokalnej" - zwracała sie do posłów PiS.

Również Krzysztof Paszyk (PSL) apelując o dalsze prace nad projektem zaznaczył, że daje on narzędzia aby obszary wiejskie dostały notatkowy impyls do rozwoju.

Ostatecznie za wnioskiem o odrzucenie projektu było 234 posłów, przeciw było 201, a trzech wstrzymało się od głosu.

W uzasadnieniu swego projektu posłowie PSL napisali, że konieczne jest "dookreślenie" roli sołtysa oraz uwzględnienie faktu, że wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych.

Stąd w projekcie zaproponowano, by rada gminy ustanawiała zasady na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Niezależnie od tego, sołtysom miało przysługiwać wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce.

Według PSL wzmocnieniu roli sołectw miała służyć propozycja, wedle której mogłyby działać tak, jak organizacje pożytku publicznego. Dzięki temu lokalne wspólnoty miałyby szersze uprawnienia w pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań. (PAP)