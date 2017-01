Minister podczas konferencji w ramach przeglądu prac ministrów pod hasłem #RokNowychZadań przypomniał, że trwa realizacja inwestycji kolejowych na 7 mld zł, a w ubiegłym roku zostały podpisane umowy na inwestycje warte 4 mld zł. Według ministra, w 2018 r. jego resort rozpisze przetargi na prace na kolei warte ok. 18 mld zł.

Zaznaczył też, że PKP Intercity w 2016 r. przewiozło najwięcej pasażerów od 2010 r.

"Wreszcie prowadzimy dialog z wykonawcami inwestycji i producentami wykorzystywanych w nich komponentów. Wykonawca jest dla nas partnerem. W ramach tego dialogu wypracowujemy rozwiązania korzystne dla producentów i wykonawców inwestycji oraz dla zamawiającego, czyli dla państwa polskiego. Wypracowaliśmy takie zasady także w obszarze inwestycji drogowych" - powiedział Adamczyk.

Minister poinformował, że w 2016 r. oddano do użytku ok. 125 km dróg krajowych o wartości 5,7 mld zł. W tym roku planowane jest oddanie do użytku 393,4 km za 14 mld zł.

"W 2016 r. Ministerstwo podpisało umowy na budowę 264 km dróg ekspresowych za 10,5 mld zł. W tym roku podpiszemy umowy na budowę 579 km dróg za 24 mld zł" - podał Adamczyk. Dodał, że w 2016 r. jego resort rozpisał przetargi na inwestycje drogowe wartości o 3,4 mld zł, a w 2017 r. zostaną rozpisane przetargi na prace o wartości ok. 15,7 mld zł. W ramach obecnej unijnej perspektywy budżetowej realizowane są prace o wartości ponad 50 mld zł.

"Dzięki wysiłkowi grupy ekspertów pod kierownictwem wiceministra Jerzego Szmita wypracowaliśmy zasady optymalizacji kosztów realizacji inwestycji, dzięki którym w Polsce będzie powstawać więcej dróg za mniej pieniędzy" - podkreślił Adamczyk.

Według ministra, udało się podwoić liczbę państw wyrażających poparcie dla wpisania projektu Via Carpathia do sieci bazowej europejskich szlaków komunikacyjnych.

