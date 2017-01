Wystawa "Zsolnay. Węgierska secesja", która prezentowana będzie od kwietnia do lipca, przybliża węgierską sztukę użytkową i architekturę około 1900 r. na przykładzie fenomenu manufaktury Zsolnay. Oprócz ceramiki użytkowej manufaktura ta specjalizowała się w wytwarzaniu detali architektonicznych, które zdobiły dachy, fasady i wnętrza gmachów publicznych i które do dzisiaj można zobaczyć w miastach Węgier, Austrii, Słowacji, Serbii czy Rumunii.

Z kolei wystawa "Ivan Mestrović. Adriatycka epopeja" (lipiec-listopad) zaprezentuje dzieła największego chorwackiego artysty XX wieku, porównywanego do artystów tej rangi co Rodin. Jak podkreślają organizatorzy, artysta w wyjątkowy sposób łączył rzeźbę z architekturą i urbanistyką, dziedzictwo antyczne i bizantyńskie z modernizmem, Słowiańszczyznę i Bałkany z cywilizacją śródziemnomorską, tworząc zarówno kreacje rzeźbiarskie, jak i rzeźbiarsko-architektoniczne.

Jesienią w MCK zaplanowano wystawę fotograficzną o Bałkanach "Michał Korta. Balkan playground" (październik–listopad 2017), oraz wystawę "Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm" (listopad 2017 – marzec 2018), będącą obszerną prezentacją modernistycznych osiągnięć lwowskich architektów na tle innych dziedzin życia kulturalnego w mieście. Wystawa pokazana po raz pierwszy w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zostanie zmodyfikowana i poszerzona na potrzeby krakowskiej prezentacji.

"To, co jest naszym oknem na Kraków i dla Krakowa, to są nasze wystawy. I bardzo się cieszę, że konsekwentnie pokazujemy w tym roku wystawy środkowoeuropejskie, niekonwencjonalne, przełamujące w pewien sposób stereotyp muzeum obrazów" – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej dyrektor MCK prof. Jacek Purchla.

"Mam nadzieję, że Zsolnay będzie dla nas nie tylko przeżyciem estetycznym, ale i niespodzianką, poszerzającą również znacznie naszą wiedzę o węgierskiej sztuce, kulturze, a zwłaszcza secesji. A Chorwacja, którą znamy głównie z wakacji nad Adriatykiem, powinna mocniej wryć się w naszą świadomość i wiedzę kulturową i poznawczą poprzez tę niezwykłą postać i dzieło Ivana Mestrovica. To są te dwie wystawy, które zwłaszcza rekomenduję, ale bardzo się cieszę, że pokażemy również – i to inaczej niż we Wrocławiu – wystawę poświęconą funkcjonalizmowi lwowskiemu" – powiedział Jacek Purchla.

Jak dodał, "MCK od 25 lat pokazuje architekturę modernistyczną, propaguje tę architekturę z przekonaniem, że jest ona obecnie najbardziej zagrożoną częścią naszego dziedzictwa, która pada pod presją modernizacyjną i jest często ofiarą niewiedzy". "Ale co jest istotne – że pokazujemy też od 25 lat Lwów. I myślę, że te dwa wątki się znakomicie spotkają na tej wystawie, której celem będzie po raz pierwszy może takie głębokie przeanalizowanie Lwowa jako miasta otwartego na nowoczesność, na progres, w jakimś sensie Lwowa jako kontrapunktu Krakowa w okresie międzywojennym" – powiedział prof. Purchla. "I myślę, że ten dialog miast, w tym przypadku Lwowa i Krakowa, jest też częścią naszej misji" – dodał.

W planach MCK na 2017 r. znalazło się także 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej "Dziedzictwo i Społeczeństwo", podczas którego uczestnicy będą dyskutować m.in. na temat tego, w jaki sposób społeczności troszczą się o dziedzictwo i jakie są jego społeczne funkcje. Z kolei podczas Światowego Forum Dziedzictwa Młodych, towarzyszącego 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu w Krakowie, młodzi ludzie z całego świata będą poznawać Polskę i rozmawiać na temat pamięci.

MCK planuje także wydanie kolejnych publikacji, jak: Larry Wolff "Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia"; Miljenko Jergović "Cytryna, muszkat i kurkuma. Widziane z Zagrzebia"; Lubomir Liptak "Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat". Wydane zostaną również kolejne numery kwartalnika "Herito".

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zainaugurowało działalność w maju 1991 r. podczas Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w Krakowie, poświęconej dziedzictwu kulturowemu. Placówka jest narodową instytucją kultury; angażuje się w projekty dotyczące m.in. dziedzictwa kulturowego, wielokulturowości Europy Środkowej, tożsamości i pamięci, zarządzania kulturą i ochrony zabytków. (PAP)