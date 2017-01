Premier zainaugurowała przegląd resortów 18 stycznia, który miał potrwać dwa tygodnie. Jego celem jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Przegląd - jak mówiła premier - będzie dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku.

W zeszłym tygodniu premier Szydło spotkała się z szefami resortów: obrony narodowej Antonim Macierewiczem, spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, zdrowia Konstantym Radziwiłłem, sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz z koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim.

W tym tygodniu szefowa rządu rozmawiała już z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, minister edukacji Anną Zalewską, wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, ministrem sportu Witoldem Bańką. (PAP)