Qumak chce wdrożyć w br. nowy projekt z obszaru efektywności energetycznej



Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Qumak rozpoczął współpracę z Promarem w celu realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej dla segmentu inteligentnych miast w oparciu o chmurę obliczeniową i internet rzeczy, podała spółka. Zgodnie z planem, już w 2017 r. rozwiązanie może zostać zaimplementowane nawet w kilkuset obiektach w całym kraju.

"Qumak rozpoczął współpracę z Promarem - inżynieryjną firmą zajmującą się optymalizacją zużycia energii oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach. Podmioty wspólnie zrealizują projekt z obszaru efektywności energetycznej dla segmentu inteligentnych miast w oparciu o chmurę obliczeniową i internet rzeczy" - czytamy w komunikacie.

Celem wspólnego projektu jest stworzenie platformy zdalnego zarządzania zużyciem mediów energetycznych i użytkowych w oparciu o istniejące rozwiązanie Promaru. Narzędzie będzie rozwijane na potrzeby projektów realizowanych przez Qumak z obszaru smart city oraz tzw. internet of things (IoT), a architektura oprogramowania będzie umożliwiała świadczenie usług z chmury obliczeniowej. Dzięki takiemu podejściu do tworzenia platformy obie firmy zapewnią sobie praktycznie nieograniczoną skalowalność rozwiązania, tłumaczy spółka.

Qumak odpowiedzialny będzie za hosting infrastruktury sprzętowej, budowę nowej platformy oraz świadczenie usług back office i wsparcia użytkowników (call center). Promar zajmie się produkcją, rozwojem i dostawą urządzeń komunikacyjnych oraz eksploatacją systemów energetycznych.

"Podjęcie współpracy z firmą Promar to kolejny krok w rozwoju naszej oferty skierowanej do miast oraz inwestycja, która pozwoli poszerzyć portfolio produktów własnych w oparciu o nowe partnerstwo strategiczne z bardzo dobrą, polska firmą. Działanie to jest ważnym elementem wdrażania przyjętej właśnie strategii na lata 2017-20. Mamy zamiar w jej ramach zawiązywać kolejne alianse technologiczne i dzięki temu szybko rozwijać nasze portfolio produktowe" - powiedział prezes Qumaka Tomasz Laudy, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z planem, już w 2017 r. rozwiązanie może zostać zaimplementowane nawet w kilkuset obiektach w całym kraju" - czytamy dalej w komunikacie.

Obie firmy zamierzają skupić się na obiektach, które odwiedzane są przez wiele osób każdego dnia, przez co występuje duża zmienność wykorzystania mediów - chodzi np. o kilkanaście tysięcy obiektów komercyjnych (galerie handlowe, fabryki, kompleksy biurowe) czy też podobną liczbę budynków samorządowych i użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, szkoły). Zamontowanie urządzeń i platformy nie wymaga dużych nakładów finansowych, a średni czas zwrotu z inwestycji to rok, podkreślono w materiale.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)