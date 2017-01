Z badania wynika, że 68 proc. Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności, to o 24 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Tym samym odsetek oszczędzających w Polsce osiągnął przeciętny poziom w Europie. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z 10-15 proc. luką. Posiadanie oszczędności zadeklarowało o 6 proc. więcej Polaków niż Niemców (62 proc.).

Główną, choć nie jedyną przyczyną wzrostu liczby oszczędzających w Polsce jest uruchomienie programu 500 plus, który pozwolił niezamożnym gospodarstwom domowym na odłożenie pierwszych oszczędności. Z badania wynika, że 21 proc. osób otrzymujących środki z programu 500 plus zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36 proc. odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie, tylko 32 proc. beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500 plus na bieżąco.

W czterech ostatnich edycjach "Finansowego Barometru ING" Polska konsekwentnie zajmowała ostatnie miejsca w rankingu państw pod względem liczby oszczędzających. Odsetek osób posiadających oszczędności utrzymywał się w Polsce na poziomie o 10-15 pkt. proc. niższym niż przeciętnie w Europie oraz nie wykazywał tendencji wzrostowej, mimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Rok 2016 był pod tym względem przełomowy. Polska przestała odstawać od Europy Zachodniej pod względem powszechności oszczędzania.

"Fakt, że Polacy oszczędzają nawet 26 proc. środków z programu 500 plus, zamiast wydawać całość na bieżące potrzeby, należy ocenić pozytywnie. Wbrew obiegowej opinii nie tylko wydatki konsumpcyjne stymulują gospodarkę, lecz także inwestycje. Wzrost tych ostatnich jest tym ważniejszy, że ze względu na starzenie się ludności, Polska stoi przed koniecznością większego oparcia gospodarki na nowych technologiach i innowacyjności. Ważnym źródłem finansowania koniecznych do tego inwestycji mogą być oszczędności gospodarstw domowych, w tym odłożone ze środków z programu 500 plus. Pod warunkiem jednak, że nakłady na 500 plus nie wygenerują większego deficytu budżetowego, który uszczupla oszczędności w całej gospodarce" – powiedział, cytowany w komunikacie, Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Według badania ING 40 proc. Polaków posiadających oszczędności odłożyło środki na poziomie maksymalnie równym trzem pensjom. Posiadanie równowartości ponad sześciu miesięcznych pensji deklaruje 29 proc. oszczędzających Polaków. Pod tym względem Polacy nie odbiegają znacząco od mieszkańców innych krajów Europy. Równocześnie, jedynie co czwarty oszczędzający Polak czuje się komfortowo z poziomem odłożonych przez siebie środków.