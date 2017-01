Moje ugrupowanie, Polska Razem, przedstawi wkrótce swoją koncepcję programu dla polskich samorządów - powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin. W kwestii zmian w ordynacji wyborczej do samorządów zakładać on będzie ograniczenie do dwóch kadencji, które miałoby obowiązywać od 2018 r.