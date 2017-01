„To, że jest wytrawnym politykiem od wielu lat, od 40 lat na scenie politycznej i że dzisiaj bardzo wielu polityków zgadza się z tym, za co jeszcze niedawno go krytykowano, to jestem wdzięczna losowi, że jest w tym czasie w polityce” - uzasadniała.

Robert Mazurek pytał minister w rządzie PiS o plany dekoncentracji zagranicznego finansowania mediów zapowiedziane przez prezesa partii rządzącej.

„Trzeba by było jednak doprowadzić do sytuacji, żebyśmy mieli przede wszystkim polskie media. My nie jesteśmy przeciwni temu kapitałowi zagranicznemu, ale on nie może być aż w tak przeważającej sile, jak w tej chwili. Gazety mają polskie tytuły, ale kapitał nie jest polski” – mówiła Witek.

