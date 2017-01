W obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, ambasad, organizacji społecznych i wyznaniowych zostaną złożone wieńce pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Uroczystości odbywać się będą pod honorowym patronatem prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jak podkreślili organizatorzy, wsparcie i udział w uroczystościach przedstawicieli Kościoła katolickiego oraz innych wspólnot wyznaniowych "będzie bardzo ważnym akcentem, podkreślającym duchowy, ekumeniczny wymiar tego wydarzenia". Przedstawiciele różnych wyznań i Kościołów wspólnie odmówią modlitwę za pomordowanych.

W obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaangażował się również Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz. W dniach 26 i 27 stycznia na scenie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa obejrzeć będzie można spektakl "Szosza" w reżyserii Karoliny Kirsz według prozy Izaaka Baszewisa Singera.

Aron Greidinger błąka się po ulicach Warszawy, szukając literackiego natchnienia, odwiedzając swe dawne kochanki. Nie potrafi jednak zapomnieć o Szoszy - ucieleśnieniu niewinności. "To pisarz, pochodzący z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny. Zagłębia się w przedwojenną Warszawę w poszukiwaniu swej tożsamości w świecie modernizmu, samospełnienia i wartości indywidualnych. W świecie całkowicie odmiennym od tego, w którym się wychował. Ostatecznie jest rozdarty między tymi dwoma, niedającymi się pogodzić rzeczywistościami" - powiedziała Kirsz o swoim spektaklu.

W ramach obchodów Fundacja Shalom prosi mieszkańców Warszawy o zapalenie w oknach świec w dniu 27 stycznia o godzinie 18. "Wyrażamy nadzieję, że ten piękny symbol płonącej świecy będzie wyrazem solidarności z milionami niewinnych ofiar Holokaustu oraz znakiem nadziei na poszanowanie życia ludzkiego" - napisali organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia.

27 stycznia po warszawskich ulicach kursować będzie zabytkowy tramwaj, oznaczony Gwiazdą Dawida. Pusty pojazd symbolizować ma tramwaj, kursujący w getcie warszawskim podczas okupacji niemieckiej. Ma przypominać mieszkańcom stolicy o żydowskich sąsiadach, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej na terenie gett i w obozach zagłady.

Tramwaj przejedzie trasą od Placu Narutowicza, przez ul. Filtrową, Nowowiejską, Marszałkowską, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, ul. Popiełuszki, Metro Marymont, po czym zawróci w drogę powrotną.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu uchwaliło w listopadzie 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 roku.

Liczbę Żydów zamordowanych przez nazistów i ich sojuszników w czasie II wojny światowej ocenia się łącznie na około 6 milionów, z czego prawie 3 miliony ofiar stanowili polscy Żydzi.

Niemcy mordowali ludność żydowską m.in. w wielu założonych przez siebie obozach zlokalizowanych na terenie Polski. W Auschwitz-Birkenau życie straciło ok. 960 tys. Żydów, w Treblince ok. 900 tys., w Bełżcu ok. 500 tys., w Sobiborze ok. 250 tys., w Chełmnie nad Nerem ok. 150 tys., na Majdanku ok. 60 tys. (PAP)