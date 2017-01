"Polska jest zainteresowana wzmocnieniem swojej roli w pracach G20. Popieramy też potrzebę zwiększenia przejrzystości międzynarodowego systemu podatkowego, a walka z unikaniem opodatkowania z wykorzystaniem między innymi rajów podatkowych, ma dla nas podstawowe znaczenie" - powiedział wicepremier przed wylotem do Niemiec na konferencję państw G20 „Digitising finance, financial inclusion and financial literacy” w Wiesbaden.

Morawiecki poinformował, że podczas konferencji przedstawi "stanowisko polskiego rządu na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską i najsilniejszymi państwami świata w kwestii uszczelniania systemów podatkowych oraz bardziej odpowiedzialnego i sprawiedliwego społecznie rozwoju gospodarczego".

"To zaproszenie dla przedstawiciela naszego rządu do udziału w konferencji państw G20 świadczy też o rosnącej pozycji Polski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych – powiedział, cytowany w komunikacie resortu rozwoju, wicepremier.

Jak poinformowano, Morawiecki jest specjalnym gościem prezesa Bundesbanku, a podczas swojej wizyty spotka się m.in. ministrem finansów Niemiec Wolfgangiem Schaeuble oraz prezesem Banku Anglii Markiem Carneyem.

Do Wiesbaden zostali zaproszeni ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw G20.

Grupa G20 skupia 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. Stanowi ona forum dialogu nad kluczowymi wyzwaniami gospodarczymi. Początkowo spotykała się na szczeblu ministrów finansów, później format rozszerzono także na przywódców państw, którzy spotykają raz do roku. W 2017 r. kolejny, 12 szczyt G-20, odbywa się w Niemczech.

"Polska nie jest członkiem Grupy. Zaproszenie dla wicepremiera Mateusza Morawieckiego do wzięcia udziału w Konferencji G20 jest precedensem w dotychczasowej praktyce działania Grupy" - napisano.