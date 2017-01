Premier o zdarzeniu w Bykowni: Nasze działania będą adekwatne do tego czynu

Musimy się przede wszystkim dowiedzieć, jakie te działania miały charakter; nasze kroki będą adekwatne do tego czynu - powiedziała premier Beata Szydło pytana w środę o to, że na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni na Ukrainie doszło do aktu wandalizmu.