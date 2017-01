Paszyk z PSL: Projekt zmian w ustawie o sądach powszechnych godzi w niezawisłość sądów

Projekt zmian w ustawie o ustroju sądach powszechnych w jawny sposób godzi w niezawisłość sądów - ocenił w środę poseł PSL Krzysztof Paszyk. To kolejny dowód na to, że większość sejmowa dąży do podporządkowania sobie całego państwa - dodał. Zapowiedział, że PSL złoży wniosek o odrzucenie projektu.