Wicepremier zainaugurował w środę konferencję Krajowej Izby Gospodarczej "Gospodarcze Otwarcie Roku".

"Jeżeli chodzi o rok 2016, jak państwo doskonale wiecie, zapadła taka polityczna decyzja, że w tym pierwszym roku rząd koncentruje się na realizacji programów społecznych, im dając priorytet, jednocześnie przygotowując działania gospodarcze" - powiedział wicepremier.

"Możecie państwo być pewni, że te najbliższe trzy lata to będzie okres, kiedy będziemy się koncentrowali na sprawach gospodarczych" - zapewnił.

"W imieniu całego rządu chciałbym państwa prosić, żebyście ze zrozumieniem podchodzili do działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Chcę powiedzieć, że nie ma żadnych planów podnoszenia podatków. Zresztą pani premier (Beata Szydło) zapowiedziała, że w roku 2017 żadnych zmian w systemie podatkowym nie będzie" - podkreślił Gowin, zwracając się do przedsiębiorców - uczestników konferencji.

"Projekt podatku jednolitego w wersji przewidującej z jednej strony obniżenie podatków dla małych firm, a z drugiej strony podniesienie tych podatków dla firm średnich czy większych, ten projekt został przez rząd definitywnie odrzucony" - dodał wicepremier.