Zmiany związane są z umową zawartą pomiędzy klubem a holdingiem Marka na produkcję i sprzedaż produktów związanych z Realem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie oraz Omanie.

Khaled Al-Mheiri, wiceprezes Marki, w rozmowie z agencją Reutera poinformował, że krzyż zostanie usunięty ze względu na aspekty kulturowe.

"Musimy uwzględnić to, że w tym rejonie widoczny na produktach krzyż jest kwestią wrażliwą" - powiedział Al-Mheiri.

We wszystkich sześciu arabskich krajach, których dotyczy umowa, religią panującą jest islam.

Zmiany mają dotyczyć herbu widocznego m.in. na takich klubowych pamiątkach, jak koszulki typu polo czy czapki. Umowa nie obejmuje replik strojów meczowych.

W 2014 roku krzyż zniknął z części klubowych gadżetów związanych z nowym sponsorem zespołu - bankiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (National Bank of Abu Dhabi). Nie widać go m.in. na okolicznościowych kartach kredytowych.

Wizerunek herbu zespołu z Madrytu kształtował się przez wiele dziesięcioleci. Na początku ubiegłego wieku posługiwał się on tylko wpisanym w okrąg monogramem liter M, C, F, będącymi inicjałami nazwy Madrid Club de Futbol. W 1920 roku, decyzją króla Alfonsa XIII, klub zyskał przydomek Real, co oznacza "królewski". Wtedy też do jego herbu dołączono koronę monarchy, na której szczycie, zgodnie z tradycją, umieszczony jest niewielki krzyż. Chrześcijański symbol, razem z koroną, zniknął z herbu w okresie Drugiej Republiki, w czasie wojny domowej i w początkach rządów Francisco Franco, pojawiając się z powrotem w 1941 roku. (PAP)