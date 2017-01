Prezydent: Na koniec kadencji chcę móc powiedzieć, że wykonałem zobowiązania

Najważniejsze dla mnie jest dobre wykonywanie obowiązków prezydenta tak, by na koniec tej kadencji móc powiedzieć moim rodakom: robiłem, co mogłem i swoje zobowiązania wykonałem - podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda pytany o plany kandydowania na drugą kadencję.