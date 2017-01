Jak mówił Spicer podczas briefingu, "prezydent chętnie podzieli się" swoją wizją państwa. "Myślę, że gdy nadejdzie 28 (lutego), będziemy mieli wiele tematów do rozmów" - dodał rzecznik.

Wcześniej we wtorek szef Izby Reprezentantów poinformował o zaproszeniu do wygłoszenia orędzia, które wystosował do Trumpa. "Będzie to okazja dla narodu i jego przedstawicieli, by bezpośrednio usłyszeli, jak prezydent przedstawia swoją wizję i nasz wspólny program" - powiedział Ryan na konferencji prasowej na Kapitolu. "To program ambitny" - ocenił.

Ryan dodał, że chciałby, aby rząd Trumpa był "rządem odważnym, rządem działań i rządem rozwiązań".

Agencja AFP podkreślała, że obecnie po raz pierwszy od 2006 roku Partia Republikańska kontroluje obie izby parlamentu oraz ma swojego przedstawiciela w Białym Domu, co otwiera konserwatystom drogę do wielu reform, m.in. w polityce podatkowej czy ochrony zdrowia. (PAP)