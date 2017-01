Jak poinformowali we wtorek przedstawiciele południowokoreańskiego koncernu, przychody firmy netto w okresie od października do grudnia 2016 roku wyniosły 7,1 bln wonów (6,1 mld dol.) w porównaniu z 3,2 bln wonów w czwartym kwartale 2015 r.

Jak podaje agencja AP Financial News, to więcej niż prognozowali analitycy, którzy spodziewali się kwoty 6,52 bln wonów. Według danych zawartych w komunikacie firmy, na które powołuje się AP, sprzedaż utrzymała się na poziomie 53,3 bln wonów (45,6 mld dol.). Zysk operacyjny Samsunga w ostatnich trzech miesiącach 2016 roku wzrósł natomiast o 50 proc. i wyniósł 9,2 bln wonów (7,9 mld dol.) w porównaniu z 6,14 bln wonów rok wcześniej.

Największy światowy producent smartfonów, telewizorów i układów pamięci poinformował, że jego zyski w bieżącym kwartale nieznacznie spadną ze względu na "słabszą sprzedaż telewizorów" i "wzrost wydatków na działalność związaną z urządzeniami mobilnymi".

Jak podkreśla AP, wyniki finansowe Samsunga okazały się lepsze niż prognozowano, mimo kłopotów koncernu związanych m.in. z zaprzestaniem produkcji smartfonów Galaxy Note 7, które ulegały samozapłonowi, co kosztowało koncern co najmniej 5 mld dolarów. W poniedziałek Samsung podał, że powodem awarii niektórych Galaxy Note 7 były wadliwie zaprojektowane baterie, co sprawiało, że urządzenia przegrzewały się i zapalały.

Poprawę wyników Samsung zawdzięcza głównie oddziałowi produkcji półprzewodników, który wypracował ponad połowę kwartalnego zysku operacyjnego - 5 bln wonów (4,3 mld dol.) Jak wskazuje AP, było to możliwe dzięki wzrostowi zapotrzebowania na układy pamięci m.in. ze strony producentów sprzętu mobilnego.

Według AP, wyniki finansowe działu telefonów komórkowych Samsunga po kłopotach związanych z wycofaniem z rynku Galaxy Note 7 "uratowała" sprzedaż modeli Galaxy S7 i S7 Edge, które wprowadzono na rynek wiosną 2016, oraz tańsze modele smartfonów Galaxy. W trzech ostatnich miesiącach 2016 roku dział ten odnotował zysk operacyjny w wysokości 2,5 bln wonów (2,1 mld dol.).

Wzrost zapotrzebowania na urządzenia mobilne, jak podkreśla AP, zwiększył popyt na zaawansowane technologicznie wyświetlacze OLED, które wykorzystuje coraz większa liczba producentów smartfonów. Dział produkcji tych urządzeń wypracował przychód operacyjny w wysokości 1,3 bln wonów (1,1 mld dol.).

Podczas przedstawiania wyników za czwarty kwartał 2016 roku Samsung nakreślił też swe plany na ten rok. Jak podała AP, kolejny "flagowy smartfon" tej firmy będzie wykorzystywał usługi działające w oparciu o sztuczną inteligencję, co umożliwi użytkownikom "rozmawianie z telefonem poprzez wydawanie mu poleceń głosowych". Ma to być technologia przypominająca system rozpoznawania mowy Siri stosowany w iPhone'ach. Koncern zapowiada też, że postawi na "zróżnicowany design" smartfonów. Według AP chodzi najprawdopodobniej o smartfony ze składanym ekranem. (PAP)