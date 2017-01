KOD nie wybrał jeszcze firmy, która przeprowadzi audyt. Jak powiedział Szumełda, „jest jeden komplet dokumentów. Najpierw komisja rewizyjna chce zbadać sprawę”. „Komisja rewizyjna twierdzi, ze będzie potrzebowała około 4 tygodni na zweryfikowanie wszystkich dokumentów finansowych, wszystkich uchwał i procedur w KOD”.

Jeśli sprawa się opóźni, przesunięty zostanie Krajowy Zjazd Delegatów. Oznacza to, że przesuną się również wybory w KOD, do czasu audytu. „Nie ma możliwości przeprowadzania wyborów w sytuacji, kiedy ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona” - przyznał Szumełda. „Zarząd musi być skwitowany lub nie przez krajowy zjazd” - dodał. Pytany przez Marcina Zaborskiego o termin wyborów powiedział: „Marzy mi się, żeby to był marzec”.

„Mateusz (Kijowski) chyba nie wie jak działa ustawa o stowarzyszeniach” - dodaje Szumełda odnosząc się do propozycji Kijowskiego dot. przyspieszenia terminu wyborów w stowarzyszeniu KOD.

Pytany o sprawy finansowe w KOD, powiedział: „Koszty ponoszone przez regiony były ze mną konsultowane, akceptowane. Ja się wykłócałem o pieniądze. Nie ma takich procedur, jeśli dochodzi do jakiegoś porozumienia 2 osób (…) - jeśli Mateusz przychodzi z fakturą do skarbnika i skarbnik puszcza przelew”. Kijowski twierdził wcześniej, że były to decyzje podejmowane grupowo. „Nie ma takich uchwał, nie ma takich protokołów, to jest po prostu nieprawda” - stwierdził Szumełda.

