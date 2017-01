Po wejściu w życie miejskich przepisów, poszerzających listę miejsc wolnych od dymu tytoniowego, nie można palić na żadnym przystanku autobusowym i tramwajowym. Dotychczas zakaz palenia obejmował w Olsztynie jedynie te przystanki komunikacji miejskiej, na których ustawione są wiaty.

Od wtorku zakazem objęto również największe miejskie parki - Centralny, im. Kusocińskiego, Jakubowo i Podzamcze oraz ogródki jordanowskie, place zabaw i siłownie "pod chmurką". W parkach mają być natomiast wyznaczone miejsca o pow. 50 m kw., w których zakaz nie obowiązuje.

Według rzecznika Zarządu Dróg i Zieleni i Transportu w Olsztynie Pawła Pliszki, takie oznakowanie pojawi dopiero wówczas, gdy zapanują sprzyjające warunki pogodowe. Na razie - jak mówił - zima utrudnia choćby wkopanie w zmarzniętą ziemię słupków z tabliczkami informacyjnymi.

Od wtorku palić nie można także na całym obszarze Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Wyjątkiem będą miejsca wyznaczone w obiektach gastronomicznych i przy wejściach na kąpieliska. Do tej pory zakaz palenia obejmował jedynie miejskie plaże.

Wyznaczenie nowych "stref wolnych od dymu tytoniowego" oznacza zakazanie w tych miejscach palenia wyrobów tytoniowych i używania wszelkiego rodzaju papierosów elektronicznych. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Rzecznik straży miejskiej Grzegorz Szczęsnowicz zapowiada, że strażnicy będą podchodzili do tej sprawy "zdroworozsądkowo". Jak tłumaczył, wielu mieszkańców dopiero dowie się z mediów o poszerzeniu zakazu palenia w mieście. "Na początku będziemy przede wszystkim zwracali uwagę. Mandat jest ostatecznością, będzie stosowany jedynie w sytuacjach, które tego wymagają" - mówił.

O rozszerzeniu katalogu miejsc w granicach Olsztyna objętych zakazem palenia zdecydowała w grudniu ub. roku rada miasta. Wcześniej magistrat przeprowadził konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Część z nich chciała zabronić palenia również na klatkach schodowych i balkonach. Jednak - według urzędników - takie ograniczenia mogliby wprowadzić jedynie zarządcy poszczególnych nieruchomości.

W ocenie autorów, uchwała ma przyczynić się do ograniczania ryzyka chorób wywołanych następstwami tzw. biernego palenia. Weszła w życie 14 dni po publikacji w dzienniku urzędowym woj. warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze ograniczenia dla palaczy olsztyńscy radni wprowadzili przed 10 laty, zakazując palenia papierosów pod wiatami przystanków autobusowych. Rok później takim zakazem objęto również cmentarze komunalne. W 2009 r. zakaz palenia rozszerzono na olsztyńskie plaże - trzy nad jeziorem Ukiel (Słoneczna Polana, LOK i plaża miejska) i jedną nad jeziorem Skanda.

W Polsce co roku ok. 50 tys. osób umiera przed­wcześnie z powodu chorób będących następstwem palenia tytoniu, a współczynniki umieralności na raka płuc i zawały serca należą do najwyższych w Europie. (PAP)