Tobiszowski: Mamy sygnały o podmiotach zainteresowanych dokapitalizowaniem KHW



Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii ma sygnały, że znajdzie inwestorów skłonnych do zainteresowania dodatkowych 400 mln zł w podmiot powstały z połączenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Minister wskazał, że w skład KHW wchodzą dwie solidne, przyszłościowe kopalnie - Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. Wymagają one szczególnego doinwestowania, ponieważ dzisiaj ich wynik finansowy jest ujemny.

"Po połączeniu z Polską Grupą Górniczą z jednej strony dalej zainwestujemy 700 mln zł na restrukturyzację KHW, ale również dzisiaj mamy sygnały, że są podmioty, które są skłonne wyłożyć 400 mln zł na to, by zainwestować w te dwie przyszłościowe kopalnie" - powiedział Tobiszowski w rozmowie z Polskim Radiem.

Podkreślił, że dzięki połączeniu zmieni się sytuacja na polskim rynku węgla.

"Zaczyna się pojawiać synergia - jeden podmiot na polskim rynku, który będzie mógł wreszcie kształtować i rynek sprzedaży, i rynek inwestycji w ramach jednej struktury" - powiedział wiceminister.

Wyjaśnił też, że rząd jest po pierwszych rozmowach z Komisją Europejską związanych z planem połączenia obu spółek.

Tobiszowski wskazał również, że rząd podejmuje działanie zmierzające do poprawy na rynku, m.in. poprzez ustawę o jakości paliwa, która ma zablokować import tzw. niesortu i tym samym zapewnić większy dostęp do rynku polskim firmom.

"Musimy wzmocnić dyscyplinę w kopalniach, musimy inwestować w te pokłady węgla, które nam dają przyszłość" - powiedział także.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w październiku 2016 r. Enea, Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia zainwestują łącznie 700 mln zł w KHW. Na początku stycznia Tobiszowski poinformował, że poszukiwany jest kolejny inwestor, który wyłoży 400 mln zł.

W grudniu ub.r. Ministerstwo Energii poinformowało, że KHW i PGG powinny zostać połączone. Szczegóły połączenia mają być przedstawione do końca stycznia 2017 r.

(ISBnews)